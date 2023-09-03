Фисенков Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Фисенков Яков Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фисенков Герасим Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
в ревизии 1834 года указан возраст 18 лет
Смерть
1834
запись в ревизии 1834 года