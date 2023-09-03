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Фисенков Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

С 1757 по 1758 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Фисенков Яков Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Фисенков Герасим Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1834 года указан возраст 18 лет
Смерть
1834
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
запись в ревизии 1834 года
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