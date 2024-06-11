Щаницына (Ильина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова (Щаницына) Мария Александровна
Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щаницына Раиса Александровна
Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щаницына Клавдия
Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.1909
Дочь: Болдырева (Щаницына) Софья Александровна
Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1925
Сын: Щаницын Александр Александрович
Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно