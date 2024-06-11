Щаницына (Ильина) Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щаницына (Ильина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова (Щаницына) Мария Александровна

Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щаницына Раиса Александровна

Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щаницына Клавдия

Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.04.1909

Дочь: Болдырева (Щаницына) Софья Александровна

Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Щаницын Александр Александрович

Отец ребёнка: Щаницын Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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