Кузнецова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кузнецова Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Кузнецов Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Свалова (Кузнецова) Авдотья Кирилловна

Отец ребёнка: Кузнецов Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кузнецова Васса Кирилловна

Отец ребёнка: Кузнецов Кирилл Тихонович

Смерть
Неизвестно

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