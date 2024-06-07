Кузнецова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кузнецова Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Кузнецов Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Свалова (Кузнецова) Авдотья Кирилловна
Отец ребёнка: Кузнецов Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кузнецова Васса Кирилловна
Отец ребёнка: Кузнецов Кирилл Тихонович
Смерть
Неизвестно