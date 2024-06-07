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Кузнецов Кирилл Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кузнецов Тихон Саввич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кузнецова Марфа Кирилловна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Свалова (Кузнецова) Авдотья Кирилловна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кузнецова Васса Кирилловна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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