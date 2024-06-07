Кузнецов Кирилл Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Кузнецов Тихон Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кузнецова Марфа Кирилловна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Свалова (Кузнецова) Авдотья Кирилловна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кузнецова Васса Кирилловна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно