Молькова Ульяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти28.02.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Мольков Дмитрий Гурьев
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Зубарева (Молькова) Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Мольков Дмитрий Гурьев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мосалева (Молькова) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Мольков Дмитрий Гурьев
Смерть
28.02.1864
Причина смерти: от простуды