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Молькова Ульяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

28.02.1864

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мольков Дмитрий Гурьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Мольков Игнатий Дмитриев

Отец ребёнка: Мольков Дмитрий Гурьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Зубарева (Молькова) Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Мольков Дмитрий Гурьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мосалева (Молькова) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Мольков Дмитрий Гурьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.02.1864
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды

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