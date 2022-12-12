Лаврентий Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентий Акимов

Лаврентий Акимов

avatar

Место рождения

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Аким Сафронов

Мать: Кристина ...мова

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Евгения Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1823

Сын: Зосим Лаврентьев

Мать ребёнка: Евгения Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Лаврентьева

Мать ребёнка: Евгения Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1833

Сын: Михаил Лаврентьев

Мать ребёнка: Евгения Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Егорова

Смерть
До 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close