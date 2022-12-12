Лаврентий Акимов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Аким Сафронов
Мать: Кристина ...мова
Место жительства
1806
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Лаврентьев
Мать ребёнка: Евгения Егорова
Рождение ребёнка
12.04.1823
Сын: Зосим Лаврентьев
Мать ребёнка: Евгения Егорова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Лаврентьева
Мать ребёнка: Евгения Егорова
Рождение ребёнка
18.11.1833
Сын: Михаил Лаврентьев
Мать ребёнка: Евгения Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Егорова
Смерть
До 1864