Евгения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения Егорова

Евгения Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1823

Сын: Зосим Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1833

Сын: Михаил Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Акимов

Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close