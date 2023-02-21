Евгения Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Акимов
Рождение ребёнка
12.04.1823
Сын: Зосим Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Акимов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Акимов
Рождение ребёнка
18.11.1833
Сын: Михаил Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Акимов
Смерть
После 1864