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Тимушев Абдрашит Люкманович

Место рождения

с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.

Дата рождения

01.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907

Отец: Тимушев Люкман Абубакирович

Мать: (Хабибуллина) Хатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимушева Марсия

Военная служба
Неизвестно
Тимашов Абдрашит Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1907 Дата призыва: 01.07.1942 Место призыва: Советский РВК, Татарская АССР, г. Казань Воинское зва... Показать все
Смерть
Неизвестно

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