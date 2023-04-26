Дарья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Неонила Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасий Макаров

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Афонасиева

Отец ребёнка: Афонасий Макаров

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасий Макаров

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Федосья Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасий Макаров

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Афонасьев

Отец ребёнка: Афонасий Макаров

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Фотий Афонасьев

Отец ребёнка: Афонасий Макаров

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Фекла Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасий Макаров

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно