Дарья Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Неонила Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасий Макаров
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Афонасиева
Отец ребёнка: Афонасий Макаров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасий Макаров
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Федосья Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасий Макаров
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Афонасьев
Отец ребёнка: Афонасий Макаров
Рождение ребёнка
1769
Сын: Фотий Афонасьев
Отец ребёнка: Афонасий Макаров
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Фекла Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасий Макаров
Работа или профессия
Неизвестно