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Романова Евдокия Кислинская

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

28.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1873

Отец: Кислинский (однодворец) Степан Петрович

Мать: Кислинская Евдокия Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1892

Муж: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1894

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1899

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Романов (однодворец) Вов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1904

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1908

Сын: Романов (однодворец) Вов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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