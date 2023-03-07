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Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1874

Отец: Романов (однодворец) Василий Алексеевич

Мать: Романова Анна Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1892

Жена: Романова Евдокия Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1894

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1899

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Романов (однодворец) Вов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская

Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1904

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1908

Сын: Романов (однодворец) Вов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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