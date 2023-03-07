Романов (однодворец) Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1874
Бракосочетание
30.?.1892
Рождение ребёнка
17.08.1894
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская
Рождение ребёнка
20.12.1895
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская
Рождение ребёнка
22.08.1899
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Романов (однодворец) Вов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская
Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1904
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская
Рождение ребёнка
25.05.1908
Сын: Романов (однодворец) Вов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Кислинская
Смерть
Неизвестно