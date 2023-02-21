Пронюшкина (Жиркова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронюшкина (Жиркова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1912

Дата смерти

25.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1912

Отец: Жирков Сергей Павлович

Мать: Жиркова Устинья Матвеевна

Рождение ребёнка
20.10.1941

Сын: Пронюшкин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Пронюшкин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронюшкин Григорий

Смерть
25.03.1984
Кокуша, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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