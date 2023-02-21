Пронюшкина (Жиркова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1912
Дата смерти25.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1912
Отец: Жирков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1941
Сын: Пронюшкин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Пронюшкин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронюшкин Григорий
Смерть
25.03.1984
Кокуша, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область