Вдонины Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вдонины Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Вдонины Федул Афанасьевич
Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1817
Сын: Вдонины Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все