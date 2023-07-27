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Вдонины Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Сын: Вдонины Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Вдонины Федул Афанасьевич

Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Вдонины Иван Савельевич

Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович

Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1817

Сын: Вдонины Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Вдонины Афанасий Евдокимович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все