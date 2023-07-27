Вдонины Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Вдонины Афанасий Евдокимович
Мать: Вдонины Прасковья
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина Даниловна
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область