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Вдонины Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Вдонины Афанасий Евдокимович

Мать: Вдонины Прасковья

Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина Даниловна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область