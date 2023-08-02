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Станислав
Станислав
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ваврженчик Анджей
Мать
Анеля
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ваврженчик Анджей
Мать:
Анеля
Смерть
Неизвестно
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