Агапов Адриан Трофимович
Место рождения
Дата рождения25.08.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1875 ст.
Отец: Агапов Трофим Гаврилович
Мать: Агапова Марфа Семёновна
Крещение
26.08.1875 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: села Новгородского крестьянин Димитрий Васильев Мануев и девица крестьянка Матрёна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно