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Агапов Адриан Трофимович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.08.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1853 по 1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1875 ст.

Отец: Агапов Трофим Гаврилович

Мать: Агапова Марфа Семёновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
26.08.1875 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: села Новгородского крестьянин Димитрий Васильев Мануев и девица крестьянка Матрёна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно