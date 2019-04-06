Данилов Александр Вячеславович 25.09.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилов Александр Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1958

Дата смерти

06.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958

Отец: Данилов Вячеслав Алексеевич

Мать: Данилова (Иванова) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Даниил Александрович

Мать ребёнка: Данилова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Галина

Развод
Неизвестно

Жена: Данилова Елена Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Елена Эдуардовна

Бракосочетание
31.12.1976

Жена: Данилова Лилия Г

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1978

Сын: Данилов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Данилова Лилия Г

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
27.05.1980

Жена: Данилова Лилия Г

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
А/з №313, ЗАГС Тракторозаводского района г. Волгог­рада
Рождение ребёнка
12.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Елена Эдуардовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
06.04.2019

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