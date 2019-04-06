Данилов Александр Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1958
Дата смерти06.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Даниил Александрович
Мать ребёнка: Данилова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Галина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
31.12.1976
Жена: Данилова Лилия Г
Рождение ребёнка
Около 1978
Сын: Данилов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Данилова Лилия Г
Развод
27.05.1980
Жена: Данилова Лилия Г
А/з №313, ЗАГС Тракторозаводского района г. Волгограда
Рождение ребёнка
12.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Елена Эдуардовна
Смерть
06.04.2019