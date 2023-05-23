Столбова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Столбов Фирст Прокопиевич

Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Столбов Ефим Прокопиевич

Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Столбов Тарас Прокопиевич

Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Столбов Яков Прокопиевич

Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Столбов Кирилл Прокопиевич

Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич

Место жительства
1853
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Прокопий Иоволевич

Смерть
Неизвестно
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