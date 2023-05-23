Столбова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Столбов Фирст Прокопиевич
Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Столбов Тарас Прокопиевич
Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Столбов Кирилл Прокопиевич
Отец ребёнка: Столбов Прокопий Иоволевич
Место жительства
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно