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Тарасов Ларион Григорьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Тарасов Григорий Никифоров

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1883

Жена: Тарасова (Симонова) Феодора Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1883

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