Тарасов Ларион Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Тарасов Григорий Никифоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1883
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1883