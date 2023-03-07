Князев Моисей (Мосей) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Моисей (Мосей) Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Около 1650 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Мусихин Федор Минеев

Мать: Мусихина Авдотья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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