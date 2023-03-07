Князев Моисей (Мосей) Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Мусихин Федор Минеев
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710