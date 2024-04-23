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Ушакова Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Филипп Антипович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ушаков Василий Первый Филиппович

Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ушаков Василий Второй Филиппович

Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ушаков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ушаков Савва Филиппович

Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ушаков Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ушакова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ушаков Протас Филиппович

Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович

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