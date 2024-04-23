Ушакова Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ушаков Василий Первый Филиппович
Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ушаков Василий Второй Филиппович
Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ушаков Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ушакова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ушаков Филипп Антипович