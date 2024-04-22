Лавренко (Кривенцова) Пераскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренко (Кривенцова) Пераскева Филипповна

Место рождения

Борзна, Чернігівська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзна, Чернігівська область
Бракосочетание
09.05.1899

Муж: Лавренко Яков Михайлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1900

Дочь: Лавренко София Яколвевна

Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.

Сын: Лавренко Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Лавренко Антонин Яковлевич

Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Лавренко Ефросиния Яколвевна

Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Лавренко Дария Яковлевна

Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: Лавренко Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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