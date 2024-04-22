Лавренко (Кривенцова) Пераскева Филипповна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
09.05.1899
Рождение ребёнка
17.09.1900
Дочь: Лавренко София Яколвевна
Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.
Сын: Лавренко Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1904
Сын: Лавренко Антонин Яковлевич
Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Лавренко Ефросиния Яколвевна
Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Лавренко Дария Яковлевна
Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: Лавренко Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лавренко Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно