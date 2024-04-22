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Лавренко Яков Михайлович

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лавренко Михаил Павлович

Мать: Лавренко Акилина Гавриловна

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
09.05.1899

Жена: Лавренко Пераскева Филипповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1900

Дочь: Лавренко София Яколвевна

Мать ребёнка: Лавренко Пераскева Филипповна

Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.

Сын: Лавренко Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Лавренко Пераскева Филипповна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Лавренко Антонин Яковлевич

Мать ребёнка: Лавренко Пераскева Филипповна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Лавренко Ефросиния Яколвевна

Мать ребёнка: Лавренко Пераскева Филипповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Лавренко Дария Яковлевна

Мать ребёнка: Лавренко Пераскева Филипповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: Лавренко Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лавренко Пераскева Филипповна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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