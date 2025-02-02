Санталова (Соколова) Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Санталова (Соколова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Николай

Мать: Соколова Жена Его

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санталов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санталов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санталов Владимир

Смерть
Неизвестно

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