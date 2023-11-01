Абашев Газим Мулазянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абашева Александра Газимовна
Мать ребёнка: Балтачева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абашева Роза Газимовна
Мать ребёнка: Балтачева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абашева Яна Газимовна
Мать ребёнка: Балтачева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно