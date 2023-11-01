Балтачева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачева Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балтачев Иван Трофимович

Мать: Балтачева Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абашева Александра Газимовна

Отец ребёнка: Абашев Газим Мулазянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абашева Роза Газимовна

Отец ребёнка: Абашев Газим Мулазянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абашева Яна Газимовна

Отец ребёнка: Абашев Газим Мулазянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашев Газим Мулазянович

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