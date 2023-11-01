Балтачева Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балтачев Иван Трофимович
Мать: Балтачева Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абашева Александра Газимовна
Отец ребёнка: Абашев Газим Мулазянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абашева Роза Газимовна
Отец ребёнка: Абашев Газим Мулазянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абашева Яна Газимовна
Отец ребёнка: Абашев Газим Мулазянович
Бракосочетание
Неизвестно