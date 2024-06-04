Александра Елизарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Елизар Федоров
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1841
Сын: Иван Аверкиев (Аверьянов)
Отец ребёнка: Аверьян (Аверкий) Марков
Смерть
После 1841