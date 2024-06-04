Александра Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Елизарова

Александра Елизарова

Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1841

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Елизар Федоров

Мать: Татьяна

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьян (Аверкий) Марков

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1841

Сын: Иван Аверкиев (Аверьянов)

Отец ребёнка: Аверьян (Аверкий) Марков

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1841

Мы используем куки для улучшения работы сайта.