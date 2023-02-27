Закаблуков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закаблуков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Закаблуков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Закаблуков Антон

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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