Шумейко Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумейко Ефросинья Васильевна

Шумейко Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумейко Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Шумейко Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шумейко) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шумейко Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумейко Петр Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.