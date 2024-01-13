Шумейко Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шумейко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумейко Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Шумейко Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Шумейко Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумейко Ефросинья Васильевна

Смерть
1944
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