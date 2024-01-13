Шумейко Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шумейко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумейко Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Шумейко Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Шумейко Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944