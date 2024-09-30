Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична
Место рождения
Дата рождения08.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раппу Абрам Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1926
Дочь: (Раппу) Айно Абрамовна
Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1928
Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1929
Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1931
Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1936
Дочь: (Раппу) Ирья Абрамовна
Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович
Смерть
Неизвестно