Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1902

Отец: Мейер Фома Петрович

Мать: Мейер (Ланкинен) Мария Ивановна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Абрам Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1926

Дочь: (Раппу) Айно Абрамовна

Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1928

Сын: Раппу Вяйнё Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1929

Сын: Раппу Вальтер Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1931

Сын: Раппу Виктор Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1936

Дочь: (Раппу) Ирья Абрамовна

Отец ребёнка: Раппу Абрам Иванович

Смерть
Неизвестно

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