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Раппу Абрам Иванович

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1886

Отец: Раппу Иван Абрамович

Мать: Раппу (Эртте) Екатерина Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
18.09.1926

Дочь: (Раппу) Айно Абрамовна

Мать ребёнка: Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
16.02.1928

Сын: Раппу Вяйнё Абрамович

Мать ребёнка: Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
24.09.1929

Сын: Раппу Вальтер Абрамович

Мать ребёнка: Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
24.12.1931

Сын: Раппу Виктор Абрамович

Мать ребёнка: Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
09.10.1936

Дочь: (Раппу) Ирья Абрамовна

Мать ребёнка: Раппу (Мейер) Екатерина Фоминична

Смерть
Неизвестно

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