Лавриненко Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1827
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лавриненко Егор Ваильевич
Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лавриненко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Афелия Васильевна
Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно