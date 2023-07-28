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Лавриненко Василий Петрович

Место рождения

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Лавриненко Петр Федорович

Мать: Лавриненко Аграфена Максимовна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лавриненко Егор Ваильевич

Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лавриненко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Афелия Васильевна

Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Лавриненко Прасковья Яковлевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-651,зап-190,кадр-625
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавриненко Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно