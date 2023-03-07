Антипина (Бусалаева) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Бусалаева) Ксенія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1844

Отец: Бусалаевъ Степанъ

Мать: Бусалаева Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Антипинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
26.07.1864

Сын: Антипинъ Степанъ

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1865

Сын: Антипинъ Яковъ

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Сын: Антипинъ Семенъ

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
1875

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Горшенина Ирина

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Арсеній

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Николай

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

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