Антипина (Бусалаева) Ксенія
Место рождения
Дата рождения15.01.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1844
Отец: Бусалаевъ Степанъ
Мать: Бусалаева Авдотья
Бракосочетание
27.01.1863
Муж: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
26.07.1864
Сын: Антипинъ Степанъ
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
09.10.1865
Сын: Антипинъ Яковъ
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1867
Сын: Антипинъ Семенъ
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1875
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Горшенина Ирина
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Арсеній
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Николай
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій