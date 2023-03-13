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Горшенина (Антипина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Антипинъ Дмитрій

Мать: Антипина Ксенія

Бракосочетание
18.01.1904

Муж: Горшенинъ Федоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.12.1906

Сын: Горшенинъ Степанъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Горшенина Надежда

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область