Горшенина (Антипина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Антипинъ Дмитрій
Мать: Антипина Ксенія
Бракосочетание
18.01.1904
Муж: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.11.1904
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.12.1906
Сын: Горшенинъ Степанъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.06.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Горшенина Надежда
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.05.1911
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ