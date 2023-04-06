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(Горшенина) Анна
(Горшенина) Анна
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Место рождения
Ивановка
Дата рождения
12.06.1908
Пол
Женский
Отец
Горшенинъ Федоръ
1885 г.р.
Мать
Горшенина (Антипина) Ирина
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908
Отец:
Горшенинъ Федоръ
Мать:
Горшенина Ирина
Ивановка
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