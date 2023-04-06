(Горшенина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшенина) Анна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

12.06.1908

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908

Отец: Горшенинъ Федоръ

Мать: Горшенина Ирина

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