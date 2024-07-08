Аграфена Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Фока
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фадеев
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Трофим Иванов
Отец ребёнка: Иван Фадеев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Родион Иванов
Отец ребёнка: Иван Фадеев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Фадеев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Фадеев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Фадеев
Смерть
Неизвестно