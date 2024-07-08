Аграфена Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Фокина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Фока

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фадеев

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Трофим Иванов

Отец ребёнка: Иван Фадеев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Родион Иванов

Отец ребёнка: Иван Фадеев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Фадеев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Фадеев

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Фадеев

Смерть
Неизвестно

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