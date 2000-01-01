- Ефросинья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Ефросинья Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.

Дочь: Шабардина Марья Исаковна

Отец ребёнка: Шабардин Исак Иванович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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