- Ефросинья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.
Дочь: Шабардина Марья Исаковна
Отец ребёнка: Шабардин Исак Иванович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно