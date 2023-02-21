Шабардина Марья Исаковна
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рожденияВычислено ?.04.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.04.1850 ст.
Отец: Шабардин Исак Иванович
Мать: - Ефросинья Прокопьевна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно