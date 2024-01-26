Воротнина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротнина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротнин Лаврентий Борисович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Воротнин Семён Лаврентьевич

Отец ребёнка: Воротнин Лаврентий Борисович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Участник 1 мировой войны.
Рождение ребёнка
21.09.1901

Дочь: Воротнина Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Воротнин Лаврентий Борисович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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