Воротнина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Воротнин Семён Лаврентьевич
Отец ребёнка: Воротнин Лаврентий Борисович
Участник 1 мировой войны.
Рождение ребёнка
21.09.1901
Дочь: Воротнина Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Воротнин Лаврентий Борисович
Смерть
Неизвестно