Воротнин Лаврентий Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Воротнин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Воротнин Семён Лаврентьевич
Мать ребёнка: Воротнина Наталья Ивановна
Участник 1 мировой войны.
Рождение ребёнка
21.09.1901
Дочь: Воротнина Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Воротнина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно