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Воротнин Лаврентий Борисович

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Воротнин Борис

Мать: не указана

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Воротнин Семён Лаврентьевич

Мать ребёнка: Воротнина Наталья Ивановна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Участник 1 мировой войны.
Рождение ребёнка
21.09.1901

Дочь: Воротнина Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Воротнина Наталья Ивановна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротнина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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