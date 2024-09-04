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Уваров Прохор Игнатович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Уваров Игнат Федорович

Мать: Уварова Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Жена: Уварова (Ардашова) Екатерина Макариевна

Исторический архив Омской области, ф.16, оп.12, д.105
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Дочь: (Уварова) Степанида (Стефанида) Прохоровна

Мать ребёнка: Уварова (Ардашова) Екатерина Макариевна

Бракосочетание
30.05.1899 ст.

Жена: Уварова (Матош(?)) Пел.. Стефановна

Смерть
Неизвестно

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