Уваров Прохор Игнатович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Уваров Игнат Федорович
Мать: Уварова Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Бракосочетание
27.01.1892 ст.
Исторический архив Омской области, ф.16, оп.12, д.105
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.
Дочь: (Уварова) Степанида (Стефанида) Прохоровна
Мать ребёнка: Уварова (Ардашова) Екатерина Макариевна
Бракосочетание
30.05.1899 ст.
Смерть
Неизвестно