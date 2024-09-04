Уварова Анна Андреевна
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рожденияМежду 1842 и 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861 ст.
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1862 ст.
Сын: Уваров Афанасий Игнатович
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1865 ст.
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1868 ст.
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1871 ст.
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1872 ст.
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гордеева (Уварова) Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1883 ст.
Сын: Уваров Афанасий Игнатович
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Деменцева (Уварова) Ефимья Игнатьевна
Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович
Смерть
Неизвестно