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Уварова Анна Андреевна

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

Между 1842 и 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Уваров Иван Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
?.03.1862 ст.

Сын: Уваров Афанасий Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Уваров Дмитрий Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Уваров Василий Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Уваров Алексей Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Уваров Прохор Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Уваров Николай Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гордеева (Уварова) Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1883 ст.

Сын: Уваров Афанасий Игнатович

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Деменцева (Уварова) Ефимья Игнатьевна

Отец ребёнка: Уваров Игнат Федорович

Смерть
Неизвестно

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