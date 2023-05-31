Миронов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Миронов Александр Иванович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Огороднова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прусова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миронова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно