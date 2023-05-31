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Миронов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Миронов Александр Иванович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Огороднова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прусова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Иван Иванович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
портной
Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно