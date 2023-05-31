Прусова (Миронова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусова (Миронова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Иван Григорьевич

Мать: Миронова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халтурина Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Прусов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Прусов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Прусов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Прусов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Прусов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусов Григорий

Смерть
Неизвестно
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