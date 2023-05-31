Прусова (Миронова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Иван Григорьевич
Мать: Миронова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халтурина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Прусов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Прусов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Прусов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Прусов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прусов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прусов Григорий
Смерть
Неизвестно