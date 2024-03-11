Чен Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чен Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чен Алексей Д.

Мать: Ем Соня Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шин В. Ивановна

Отец ребёнка: Шин Иван И.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Н. Ивановна

Отец ребёнка: Шин Иван И.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шин Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шин Иван И.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шин Иван И.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шин Иван И.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шин Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шин Иван И.

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