Чен Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чен Алексей Д.
Мать: Ем Соня Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шин В. Ивановна
Отец ребёнка: Шин Иван И.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Н. Ивановна
Отец ребёнка: Шин Иван И.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шин Вера Ивановна
Отец ребёнка: Шин Иван И.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Шин Иван И.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шин Иван И.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шин Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шин Иван И.