Шин Иван И.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шин В. Ивановна
Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Н. Ивановна
Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шин Вера Ивановна
Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чен Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шин Елена Ивановна
Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна