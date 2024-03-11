Шин Иван И. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шин Иван И.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шин В. Ивановна

Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Н. Ивановна

Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шин Вера Ивановна

Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чен Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шин Елена Ивановна

Мать ребёнка: Чен Вера Алексеевна

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