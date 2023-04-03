(Евгеньева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евгеньева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Евгеньев Яков

Мать: Прасковья

в конце года
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