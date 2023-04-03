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(Евгеньева) Татьяна
(Евгеньева) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Пол
Женский
Отец
Евгеньев Яков
1881 г.р.
Мать
(Брусникина) Прасковья
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Евгеньев Яков
Мать:
Прасковья
в конце года
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