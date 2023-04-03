(Брусникина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1909
Муж: Евгеньев Яков
Покровский собор
Рождение ребёнка
1910
Сын: Евгеньев Виктор
Отец ребёнка: Евгеньев Яков
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Евгеньева) Валентина
Отец ребёнка: Евгеньев Яков
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Евгеньева) Надежда
Отец ребёнка: Евгеньев Яков
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Евгеньева) Татьяна
Отец ребёнка: Евгеньев Яков
в конце года