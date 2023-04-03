(Брусникина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Брусникина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
?.02.1909

Муж: Евгеньев Яков

Севастополь, Украинская ССР
Покровский собор
Рождение ребёнка
1910

Сын: Евгеньев Виктор

Отец ребёнка: Евгеньев Яков

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Евгеньева) Валентина

Отец ребёнка: Евгеньев Яков

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Евгеньева) Надежда

Отец ребёнка: Евгеньев Яков

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Евгеньева) Татьяна

Отец ребёнка: Евгеньев Яков

в конце года

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