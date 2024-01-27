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Городской Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Городской Степан Стефан Михайлович

Мать: Городская Неизвестно

Рождение ребёнка
1818

Сын: Городской Прокоп Григорьевич

Мать ребёнка: Городская Ефимия

Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Упоминание
Неизвестно
Исторические данные получены из Документа: Семейные списки Серпуховского уланского полка« в ЦГИАК, Ф.1326, Оп.1, д.17
Смерть
Неизвестно
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