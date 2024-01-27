Городской Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1818
Сын: Городской Прокоп Григорьевич
Мать ребёнка: Городская Ефимия
Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Упоминание
Неизвестно
Исторические данные получены из Документа: Семейные списки Серпуховского уланского полка« в ЦГИАК, Ф.1326, Оп.1, д.17
Смерть
Неизвестно